Глава Сургута обязал своих подчиненных ездить на работу на автобусах из-за жалоб жителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Чиновники Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), будут ездить на работу на общественном транспорте, чтобы следить за его работой и состоянием. Такую обязательную к исполнению рекомендацию дал своим подчиненным глава города Вадим Шувалов после жалоб жителей на автобусы и кондукторов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

12 февраля Шувалов на своей странице в "ВКонтакте" попросил жителей проинформировать его на какие маршруты общественного транспорта стоит отправить инспекторов. По его словам, жители жаловались ему, что салоны в городских автобусах и маршрутках не убирают: в них неприятно ездить, они грязные и плохо пахнут. Глава города добавил, что за "отклонение от нормы" транспортные предприятия будут платить штрафы до 100 тыс. рублей.

"Глава города порекомендовал подчиненным ездить на работу на общественном транспорте. Данные рекомендации обязательны к исполнению. Они вызваны нареканиями со стороны жителей на работу общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рекомендации коснутся заместителей главы и простых чиновников. "И замы, и другие чиновники. Конкретных фамилий нет, как и графика, когда и на каких маршрутах они будут ездить", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время точного срока завершения данной рекомендации нет. Планируется, что данное решение главы должно исправить ситуацию в общественном транспорте.