Новый якорный резидент ТОР "Новоуральск" планирует инвестиции в размере 6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Новый якорный резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Новоуральск" в Свердловской области компания "Силарус", который разместится в создаваемым на территории промышленном парке, планирует инвестировать в свой проект 6 млрд руб. Об этом журналистам в пятницу рассказал председатель совета директоров АО "Атом-ТОР" Николай Пегин в пресс-центре ТАСС-Урал.

"Ведем переговоры с якорным инвестором, который планирует инвестировать порядка 6 млрд рублей в свой проект. Планируем создание инфраструктуры для парка, и у нас есть все основания считать, что в 2021 г. парк и первый резидент уже начнут строительство на площадке. <…> Якорный проект на территории [промышленного] парка - проект "Силаруса" по строительству завода по производству металлургического кремния, который станет резидентом уже в 2020 году", - сообщил Пегин.

Данный проект, по словам Пегина, находится на контроле экологического общественного совета "Росатома"."Технологии, которые будут применены в проекте, исключают вероятность экологических катастроф или несанкционированных сбросов в атмосферу", - пояснил он.

Сейчас, добавил Пегин, на территории ТОР существуют три кластерные площадки. На одной из них и предполагается создание промышленного парка: сейчас ведутся подготовительные работы совместно с правительством Свердловской области и с администрацией муниципального образования.

Всего, сообщил он, на территории ТОСЭР зарегистрированы четыре резидента с общим объемом инвестиций более 300 млн руб. и плановым созданием более 230 рабочих мест.

"Ведутся переговоры с еще семью потенциальными инвесторами, и планируем, что в 2020 г. с общим объемом порядка 11 млрд руб. инвестиции и план объем рабочих мест 900 [получим]", - озвучил планы на текущий год Пегин.

Акционерное общество "Атом-ТОР" - управляющая компания ТОР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, в которых расположены объекты госкорпорации "Росатом". АО "Атом-ТОР" управляет восемью территориями опережающего социально-экономического развития: "Железногорск" (Красноярский край), "Заречный" (Пензенская область), "Лесной" и "Новоуральск" (Свердловская область), "Озерск" и "Снежинск" (Челябинская область), "Саров" (Нижегородская область), "Северск" (Томская область). Активная работа по созданию ТОР в городах атомной промышленности ведется госкорпорацией "Росатом" совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями с 2014 года. Создание таких территорий было начато по поручению президента РФ. Статус ТОР создает условия для появления новых предприятий и рабочих мест, а также притока инвестиций.