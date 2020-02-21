Карантин по гриппу и ОРВИ сняли в школах двух городов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ, введенный 11 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования Урая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, отменен в пятницу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня в администрации Урая состоялось заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии города. В связи с устранением угрозы распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций членами комиссии было принято решение с 25 февраля возобновить: учебный процесс во всех образовательных организациях, проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нефтеюганска, с 21 февраля после недели карантина возобновилось обучение в школах и учреждениях дополнительного образования города.

Нефтеюганск располагается на востоке Югры рядом с крупнейшим городом региона - Сургутом. В муниципалитете проживают около 127,7 тыс. человек. Город Урай расположен на юго-западе Югры. В нем проживают около 40,2 тыс. человек. Основное нефтегазодобывающее предприятие - дочерняя компания "Лукойла" "Урайнефтегаз".