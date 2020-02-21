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Мэрия Новоуральска считает, что новые рабочие места в ТОР решат вопрос трудовой миграции

Планируется, что реализация всех заявленных проектов позволит создать на территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск" около двух тысяч рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Социальную напряженность, связанную с трудовой миграцией в Новоуральском городском округе, поможет снять создание рабочих мест на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Новоуральск". Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации городского округа по стратегическому развитию и инвестициям Михаил Черницкий в пресс-центре ТАСС-Урал в пятницу.

"В городе есть ряд проблем. Одна из них - у нас высокая потребность в создании рабочих мест. На сегодняшний день мы фиксируем трудовую миграцию в размере 5-7 тыс. человек, которые выезжают на работу в Екатеринбург и его сателлиты", - сообщил Черницкий и добавил, что реализация всех проектов позволит создать около 2 тысяч рабочих мест.

Он пояснил, что речь идет только о рабочих местах в производственной сфере, которые в свою очередь обуславливают создание 2,5-3 рабочих мест в сфере услуг на одно место в производстве.

Председатель совета директоров АО "Атом-ТОР" Николай Пегин сообщил, что здесь сейчас зарегистрированы четыре резидента с общим объемом инвестиций более 300 млн руб. (более 230 рабочих мест), также ведутся переговоры еще с семью потенциальными инвесторами с общим объемом инвестиций порядка 11 млрд руб. (в плане - создание 900 рабочих мест). Черницкий добавил, что администрация округа дополнительно ведет переговоры еще с четырьмя инвесторами, это в перспективе может дать 500 рабочих мест.

Акционерное общество "Атом-ТОР" - управляющая компания ТОР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, в которых расположены объекты госкорпорации "Росатом". АО "Атом-ТОР" управляет восемью ТОР: "Железногорск" (Красноярский край), "Заречный" (Пензенская область), "Лесной" и "Новоуральск" (Свердловская область), "Озерск" и "Снежинск" (Челябинская область), "Саров" (Нижегородская область), "Северск" (Томская область).

Новоуральск расположен в 67 километрах от Екатеринбурга. Это самый молодой из промышленных городов Свердловской области. Население - около 80 тыс. человек.

Теги
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