Экс-замминистра Свердловской области обжалует решение суда по делу "Титановой долины"

19 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Шилиманова до 17 апреля. В пресс-службе Свердловского областного суда ранее сообщали, что гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Кызласова 19 февраля суд также отправил под арест на два месяца.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере, подал апелляцию на решение суда об аресте на два месяца. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда в Екатеринбурге.

"Да, сегодня подали апелляционную жалобу на решение об аресте. Рассматриваться будет в областном суде после праздников", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Кызласов апелляционную жалобу не подавал. "Он может сделать это еще сегодня и завтра", - пояснили в суде.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Также был задержан Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году, позднее он руководил ОАО "Областная управляющая жилищная компания" и выступал партнером певца Александра Новикова в проекте строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс". В декабре 2016 года Шилиманов, как и Новиков, был задержан, его обвинили в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта Квинс". В январе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.