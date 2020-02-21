20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-замминистра Свердловской области обжалует решение суда по делу "Титановой долины"

Другой фигурант дела, гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов апелляционную жалобу пока не подавал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере, подал апелляцию на решение суда об аресте на два месяца. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда в Екатеринбурге.

19 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Шилиманова до 17 апреля. В пресс-службе Свердловского областного суда ранее сообщали, что гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Кызласова 19 февраля суд также отправил под арест на два месяца.

На эту тему

"Да, сегодня подали апелляционную жалобу на решение об аресте. Рассматриваться будет в областном суде после праздников", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Кызласов апелляционную жалобу не подавал. "Он может сделать это еще сегодня и завтра", - пояснили в суде.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Также был задержан Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году, позднее он руководил ОАО "Областная управляющая жилищная компания" и выступал партнером певца Александра Новикова в проекте строительства коттеджного поселка "Бухта Квинс". В декабре 2016 года Шилиманов, как и Новиков, был задержан, его обвинили в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта Квинс". В январе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Кургане задержали организаторов незаконных азартных игр
Игорное заведение работало под видом букмекерской конторы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС