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В Кургане задержали организаторов незаконных азартных игр

Игорное заведение работало под видом букмекерской конторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в организации и проведении азартных игр в Кургане. Заведение работало под видом букмекерской конторы, за год группировка заработала на незаконной деятельности более 1,5 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

"В рамках возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"), уголовного дела пресечена незаконная деятельность по проведению азартных игр. <…> По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое жителей Кургана. В ближайшее время следственными органами будет решаться вопрос об избрании в отношении последних меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 38-летний курганец под видом букмекерской конторы организовал проведение азартных игр вне игровой зоны со специальным оборудованием, привлек к работе заведения нескольких человек. Компания работала с ноября 2018 года по декабрь 2019-го, заработав только за 2019 год более 1,5 млн рублей.

Также сообщается, что в четверг сотрудники региональных управлений СК, МВД и Росгвардии провели обыски в помещении, где злоумышленники организовали незаконную деятельность, и по месту жительства одного из подозреваемых. "В ходе проведенных мероприятий изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, в частности техническое оснащение игорных клубов - более 15 игровых терминалов, документация, мобильные телефоны и другое", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияКурганская область
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