В Екатеринбурге суд отправил на лечение ребенка с подозрением на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга в пятницу отправил на лечение в стационар ГКБ № 40 четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ № 40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается до 26 февраля включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 2 февраля семья с двумя детьми вернулась из Саньи (КНР) в Екатеринбург. 13 февраля из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из КНР, имеет признаки ОРВИ. Законному представителю ребенка выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля. Мать девочки отказалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации.
"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось в суд с административным иском о понуждении матери ребенка к выполнению санитарно-профилактических мероприятий. Исполнение решения лежит на Роспотребнадзоре и отделе полиции, порядок исполнения не входит в разрешаемый судом вопрос", - уточнили в суде.