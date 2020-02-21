В Екатеринбурге суд отправил на лечение ребенка с подозрением на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга в пятницу отправил на лечение в стационар ГКБ № 40 четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ № 40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается до 26 февраля включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.