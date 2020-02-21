Суд не позволил повысить тарифы на воду в Курганской области, признав их обоснованными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Курганский областной суд признал обоснованными тарифы на воду в Курганской области, оставив без удовлетворения иск АО "Водный союз" по признанию недействительными постановлений, устанавливающих тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2019-2023 годы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

С 2020 года правительство Курганской области снизило тарифы на территории региона, в том числе на водоснабжение - с 31,43 до 29,50 руб. за кубический метр, цена водоотведения не менялась. Коммунальная компания сочла тариф слишком низким и потребовала повысить плату за водоснабжение до 69,54 рублей за кубический метр.

"Правительство Курганской области отстояло в суде право не повышать более чем в два раза по требованию "Водного союза" тариф на воду для населения. Региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов 21 февраля выиграл судебный процесс. Курганский областной суд сегодня вынес решение оставить без удовлетворения иск АО "Водный союз" по признанию недействительными двух постановлений, принятых департаментом в декабре 2018 года. В этих постановлениях установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2019-2023 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания обосновывала необходимость роста тарифа для населения не только затратами на непокрытую задолженность населения и недостаточное финансирование ремонтных работ, но и просьбой заложить в тариф повышение оплаты труда для своих сотрудников. Так, по словам пресс-службы, предлагается установить административно-управленческим кадрам среднюю зарплату на уровне более 70 тыс. рублей.

"По расчетам специалистов департамента, если в первом полугодии тариф в соответствии с требованием действующего законодательства сохранился бы на уровне второго полугодия 2018 года и составил бы с учетом изменения НДС 30,82 рублей за кубический метр, то во втором полугодии курганцы платили бы по 108,26 рублей за один куб. м", - говорится в сообщении.

Позиция компании

"Водный союз", как сообщают в пресс-службе компании, не согласен с решением суда и намерен обратиться с апелляционной жалобой в суд второй инстанции. Со ссылкой на слова гендиректора компании Владимира Овсянникова сообщается, что "Водный союз" будет настаивать на том, что из расчетов департамента при формировании тарифного дела предприятия был исключен целый ряд расходных статей. "Некоторые затраты, например, на выплату заработной платы сотрудникам ресурсоснабжающей организации, были значительно занижены. Так, департамент считает, что рабочим, выполняющим ремонты на ветхих сетях, достаточно установить оклад в размере чуть больше 3 тыс. рублей", - уточняет пресс-служба.

Компания отмечает, что убытки предприятия из-за снижения тарифов вырастут на 50 млн рублей в год. "Из-за занижения тарифа на водоснабжение и водоотведение недофинансирование отрасли составляет примерно 40%, или 300 млн рублей в год. <…> В результате тарифной политики департамента ресурсоснабжающая организация прекратила свою деятельность по водоотведению в поселке Варгаши", - добавляется в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас 76% водопроводных и 95% канализационных сетей, находящихся в зоне их эксплуатационной ответственности, изношены на 100%.