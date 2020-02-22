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Власти Свердловской области в три раза увеличат грантовую поддержку "Коляда-Театра"

Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области решило поддержать "Коляда-Театр", увеличив втрое грантовую поддержку и рассмотрев вопрос об освобождении театра от коммунальных платежей и предоставлении ему налоговых преференций. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев после заявления театра о критической финансовой ситуации, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Драматург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда ранее обратился к губернатору Свердловской области с просьбой взять "Коляда-Театр" на областное финансирование. Он сообщил, что без поддержки действующий сезон для театра может стать последним - в нем сложилась критическая финансовая ситуация.

"Все мы понимаем, что "Коляда-Театр" - это один из брендов Свердловской области, поэтому поддержка ему, безусловно, будет оказана, по поручению губернатора уже проведена встреча с Николаем Колядой. Впереди работа по юридическому согласованию механизмов оказания помощи, однако уже сейчас можно сказать, что грантовая поддержка "Коляда-Театра" будет увеличена в три раза. Также будет проработан вопрос об освобождении от коммунальных платежей и предоставлении налоговых преференций. В комплексе это существенно облегчит финансовое положение театра", - приводит департамент слова заместитель губернатора региона Павла Крекова.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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