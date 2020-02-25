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Летчики ЦВО выполнили первые боевые стрельбы на полигоне в Курганской области

В маневрах участвовали 11 экипажей военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24П
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 25 февраля. Экипажи вертолетов Ми-8 МТВ5-1 и Ми-24П Центрального военного округа завершили первые в этом учебном году боевые стрельбы на полигоне в Курганской области, в рамках которых были уничтожены цели, имитирующие наземную легкобронированную технику условного противника. Об этом сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Для выполнения программы боевых стрельб экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24П вылетели в район предполагаемого сосредоточения сил противника, отработали вопросы аэронавигации и проведения воздушной разведки. После визуального обнаружения целей летчики открыли огонь из штатного пушечного вооружения и выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет находясь на высоте около 50 метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

В стрельбах было задействовано 11 экипажей военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24П, а также около 10 единиц наземной техники, и более 50 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава бригады армейской авиации.

Теги
РоссияКурганская область
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