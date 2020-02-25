Суд продлил арест трем жителям Югры по делу о связях с ИГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) продлил арест трем жителям Нижневартовска, задержанным по делу об участии в террористической организации. Об этом сообщила во вторник ТАСС помощник председателя суда Юлия Барычева.

"Суд продлил двум из трех фигурантов срок заключения до 28 апреля, еще одному - до 27 апреля", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в сентябре 2019 года трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации, во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. По данным следствия, они подозреваются в вербовке сторонников в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 2 ст. 228 ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия") УК РФ. Дела соединены в одном производстве. В конце сентября суд арестовал всех фигурантов.