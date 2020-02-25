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Членов детской команды по хоккею с мячом госпитализировали на Урале из-за отравления

В больницу Карпинска были доставлены шестеро детей 10-11 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Члены детско-юношеской команды по хоккею с мячом госпитализированы в Свердловской области с признаками кишечной инфекции. В больницу были доставлены шестеро детей 10-11 лет, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, 23 февраля команда посещала кафе в Карпинске, на следующий день шесть спортсменов были госпитализированы в стационар Карпинской городской больницы с признаками кишечной инфекции. Команда, состоящая из 13 человек в возрасте 10-11 лет, приехала на соревнования 22 февраля", - говорится в сообщении.

Одного из госпитализированных родители забрали домой в удовлетворительном состоянии. "В настоящее время специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы продуктов питания, образцы приготовленных блюд, смывы с оборудования пищеблока как в столовой местного предприятия, так и в кафе, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин заболевания", - отмечается в релизе.

Теги
РоссияСвердловская область
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