Кассационный суд в марте рассмотрит жалобу на прекращение дела экс-мэра Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в марте рассмотрит кассационную жалобу прокурора на решение суда первой инстанции о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

"Судебное заседание назначено на 11:00 (09:00 мск) 12 марта", - говорится в сообщении. Кассационная жалоба на решение Советского районного суда Челябинска подана прокурором Евгением Саломатовым.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, потерпевшей стороной является одно из муниципальных предприятий Челябинска. Сумма похищенных денег не называлась. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями.

В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Однако позже апелляционной инстанцией Свердловского областного суда постановление было отменено, дело вернули в суд для повторного рассмотрения, где снова прекратили. В сентябре прокуратура Челябинской области безрезультатно обжаловала решение суда первой инстанции о прекращении производства по уголовному делу.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.