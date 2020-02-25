В жилом доме в Екатеринбурге произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 50 человек, среди которых 10 детей, из жилого дома в Екатеринбурге, где произошел пожар. Один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 08:38 мск поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Парковом переулке, 41/4. Горела квартира на 5-м этаже, площадь пожара составила 30 кв. м. Из горящего подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели проводят проливку конструкций. На месте работает 8 единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек.