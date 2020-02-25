Во всех школах Челябинска сняли карантин по гриппу и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Челябинские школьники, ушедшие в начале февраля на карантин по гриппу и ОРВИ, вернулись к занятиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

4 февраля со ссылкой на администрацию Челябинска сообщалось, что закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ все школы города.

"С сегодняшнего дня карантин по гриппу и ОРВИ во всех школах Челябинска снят. Дети уже продолжают учебу", - сказала собеседница агентства.

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на 21 февраля ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом в регионе оценивается как эпидемическая, но наблюдается тенденция к снижению. За восьмую неделю отмечено снижение заболеваемости на 22,3% среди детей, на 11,03% - среди взрослых.