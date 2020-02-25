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Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Сургуте

Из подъезда эвакуировали 14 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 14 человек из жилого дома в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), где произошел пожар. Два человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 11:58 (09:58 мск). Спасатели прибыли через шесть минут, тушение заняло три минуты, открытое горение ликвидировано в 12:07 (10:07 мск). В ходе тушения обнаружены два человека без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из подъезда было эвакуировано 14 человек. На месте происшествия работали 17 человек и пять единиц техники, устанавливаются точные причины пожара.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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