Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 14 человек из жилого дома в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), где произошел пожар. Два человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 11:58 (09:58 мск). Спасатели прибыли через шесть минут, тушение заняло три минуты, открытое горение ликвидировано в 12:07 (10:07 мск). В ходе тушения обнаружены два человека без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из подъезда было эвакуировано 14 человек. На месте происшествия работали 17 человек и пять единиц техники, устанавливаются точные причины пожара.