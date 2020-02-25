Суд приговорил экс-главу департамента свердловского Минимущества к девяти годам колонии

"Признан виновным в совершении преступления предусмотренных ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки"), а также виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) <…> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу департамента рекламы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, который обвинялся в получении взяток, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом во вторник ТАСС сообщили в суде.

В суде добавили, что Разунину также назначили штраф в размере 5 млн рублей и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

Разунин был задержан в декабре 2016 года, ему было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере от екатеринбургского рекламодателя. Позднее было возбуждено второе уголовное дело в отношении Разунина по факту получения им взяток в крупном размере, основанием которого стали заявления от предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны экс-чиновника.

Во время рассмотрения дела по существу Кировским районным судом Екатеринбурга подсудимый, находившийся под запретом определенных действий, скрылся от суда. В июне 2019 года он был задержан в Белоруссии при попытке пересечь границу с Украиной, а в декабре экстрадирован в Россию. 30 декабря 2019 года постановлением Кировского районного суда Екатеринбурга Разунину был продлен срок содержания под стражей до 20 апреля 2020 года.