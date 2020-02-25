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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Челябинской области

Еще три человека госпитализированы

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей в Агаповском районе Челябинской области привела к гибели трех человек, в том числе 5-летней девочки. Еще двое взрослых и 11-летний мальчик госпитализированы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 11:00 (09:00 мск) на 196-м км автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменево - Магнитогорск водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz, совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser 120 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир Mercedes Benz погибли на месте происшествия. Также впоследствии девочка пяти лет, находившаяся в Mercedes Benz, скончалась по пути в больницу. 11-летний ребенок из той же машины госпитализирован, находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в автомобиле Toyota находились жители Магнитогорска (водитель и пассажир), они госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЧелябинская область
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