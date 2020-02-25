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Курганский губернатор сравнил программу развития региона с удочкой для голодного

Вадим Шумков также пообещал выполнить показатели программы

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил утвержденную сегодня программу развития региона до 2024 года с удочкой из пословицы о помощи голодному, по его словам, она станет действенным инструментом для преодоления стагнации в области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее ТАСС сообщал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы во время рабочего визита в регион. На ее реализацию запланировано дополнительное финансирование в объеме 5 млрд рублей.

"Шумков отметил, что программа является действенным инструментом для преодоления стагнации и сравнил ее с удочкой из знаменитой пословицы", - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что если дать голодному рыбу, то его накормишь лишь один раз, но если дать удочку и научить рыбачить, - он будет питаться самостоятельно постоянно. Отмечается, что губернатор пообещал выполнить показатели программы.

"Цели очень амбициозны, более того, они понятны людям. Это не абстрактные показатели, а конкретные вещи, которые касаются каждой семьи региона области, - увеличение доходов, сокращение безработицы, сокращение бедности. Со своей стороны даем обязательство работать и благодарим правительство РФ за поддержку Курганской области", - передает пресс-служба губернатора слова Шумкова.

Уточняется, что в разработке программы принимали участие общественники, представители предпринимательского сообщества и депутаты. "Сегодня в рамках визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Курган мы хорошо поработали", - написал Шумков на своей странице в Instagram по итогам визита Мишустина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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