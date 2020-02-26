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Адвокат основателя компании по кибербезопасности Vee Security обжаловал его арест

В понедельник Александр Литреев был арестован в Екатеринбурге, он подозревается в приобретении и хранении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Адвокат основателя компании Vee Security, специализирующейся на кибербезопасности, Александра Литреева направил в суд апелляционную жалобу на его арест. Об этом сам адвокат Алексей Бушмаков сообщил на своей странице в Facebook в среду.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева на два месяца. Он подозревается в приобретении и хранении наркотиков.

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"Направил сейчас в суд апелляционную жалобу на постановление судьи об избрании Александру Литрееву меры пресечения. Ждем слушаний", - написал Бушмаков.

По словам Бушмакова, Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств - MDMI или экстази (ч. 1 ст. 228 УК РФ), программист полностью признал вину и раскаялся. Как сообщал адвокат, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было.

23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Фигурант не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

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