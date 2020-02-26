Организаторы Ural Music Night 2020 в Екатеринбурге назвали хедлайнера фестиваля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Организаторы назвали хедлайнера Ural Music Night 2020 - им станет певица Елка. Она выступит на завершающем этапе фестиваля, встретив вместе с уральцами рассвет на акции "Светает", сообщил в среду ТАСС пресс-атташе проекта Григорий Колмогоров.

Фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках.

"Хедлайнером фестиваля станет Елка", - сказал собеседник агентства.

Колмогоров отметил, что певица выступит на акции "Светает" 27 июня в 04:00 (мск) на Октябрьской площади Екатеринбурга.

"Мы всегда очень внимательно подходим к выбору артиста именно на эту площадку, потому что это такая очень уютная искренняя история, и надо найти артиста "настоящего", который может создать необходимую атмосферу. В этом году мы нашли Елку", - поделился он.

На сайте проекта отмечается, что певица завершит фестиваль песней "Ночь пройдет, наступит утро ясное…".

О фестивале

Ранее ТАСС сообщал, что фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей. В этом году в рамках предварительной программы фестиваля впервые пройдет профессиональная конференция для музыкантов и специалистов музыкальной индустрии.

В 2020 году организаторы планируют собрать не менее 220 тыс. гостей. Запланирована работа 80 площадок фестиваля с бесплатным входом. "Музыка всех жанров и стилей на воде, на суше и в воздухе - на площадях и крышах, в десятках баров и кафе, на ступенях театров и в подземельях старинных зданий, в библиотеках и скверах, из окон гостиниц и с балкона Оперы", - говорится о предстоящем фестивале на сайте проекта.

В 2018 году мероприятие вышло на международный уровень - тогда на его площадках впервые выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Проект стал лауреатом премии bema 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве".