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Челябинские власти расширят количество видов деятельности, подпадающих под налоговый вычет

Глава региона Алексей Текслер сообщил об этом после встречи с уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Официальный сайт губернатора Челябинской области
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
© Официальный сайт губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своим подчиненным значительно расширить количество видов деятельности, которые подпадают под налоговый вычет в регионе. Об этом он сообщил журналистам в среду после встречи с уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который приехал в Челябинск с рабочей поездкой.

"Я поставил задачу существенно расширить количество видов деятельности, которые подпадают под налоговый вычет. Это касается не только среднего и малого бизнеса, но и многих наших предприятий. Для нас действительно важно обеспечить инвестиционный рост, возникновение новых производств, новых бизнесов, создание высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал губернатор.

В 2019 году губернатором Челябинской области был подписан закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль, который дает преференции для резидентов промышленных кластеров, участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Перед областным правительством поставлена задача к 2024 году обеспечить рост инвестиций в реальном исчислении не менее чем на треть по сравнению с 2018 годом.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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