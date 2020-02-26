В Курганской области дайверы и ученые нашли в Тоболе фрагменты древних животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Дайверы совместно с учеными Русского географического общества нашли фрагменты костей и зубов мамонта, бизона, носорога, древней лошади и оленя возрастом 20-50 тыс. лет, а также зубы ископаемых акул возрастом 32-34 млн лет на "костяной линзе" - месте аномально-большого скопления фрагментов вымерших животных, а также следов неолитической стоянки древнего человека в реке Тобол в Курганской области. Об этом в среду рассказал ТАСС возглавлявший экспедицию руководитель дайв-центра "Тритон" Сергей Кондрашин.

"Костяная линза" открыта дайверами в 2004 году, на этой территории в Кайнозойскую и Мезозойскую эры (160-29 млн лет назад) находился Тургайский пролив Западно-Сибирского моря. По одной из версий, животные переходили здесь реку, и самых слабых и старых смывало течением, а сегодня река размыла мягкие отложения и обнажила участки дна древнего моря.

Последняя в этом году экспедиция уральских дайверов на объект длилась несколько дней, в ней приняли участие историко-краеведческая и экспедиционная комиссии Свердловского отделения Русского географического общества (РГО), дайв-центр "Тритон", Сысертское отделение РГО и исследовательско-экспедиционная группа "След". Как отметил Кондрашин, в этом году прошло две экспедиции на "костяную линзу", первая из которых была в январе. Новая состоится уже следующей зимой.

"Мы нашли [на "костяной линзе" в реке Тобол в Курганской области] фрагменты животных - это мамонт, бизон, носорог, древняя лошадь и олень (по предварительной оценке, возрастом 20-50 тыс. лет). Также нашли зубы ископаемых акул (предварительно 32-34 млн лет), старый каменный якорь. Ценная находка для нас - впервые за 16 лет нашли - зуб ископаемого носорога. Находки находятся на консервации, чтобы потом передать их музеям - часть в Курганскою область, часть в Свердловскую", - сказал Кондрашин.

"Особенностью подводных поисков палеонтологических образцов является ежегодное изменения рельефа дна в период паводка. Каждый год все новые и новые артефакты вымываются из грунта, так же многие из них перемещаются под воздействием течения на другие места или заносятся слоем песка. Наша задача - как можно больше собрать палеонтологических образцов, так как в дальнейшем они могут быть разрушены от воздействия течения реки и утеряны для науки", - подчеркнул участник экспедиции Влад Дербышев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

О находках на "костяной линзе"

В январе этого года ученые совместно с дайверами нашли на "костяной линзе" часть рога гигантского оленя мегалоцероса, кости бизона, мамонта, шерстистого носорога, древней лошади тарпана и сайги.

По данным дайв-центра, в январе 2015 года на дне Тобола впервые был найден фрагмент керамического сосуда эпохи неолита, что помогло открыть новую, ранее неизвестную неолитическую стоянку древнего человека. Кроме того, здесь были обнаружены череп широкорогого бизона, нижняя челюсть мамонта, кости сайги, бизона, пещерного льва, лошади - они находятся в Свердловском областном краеведческом музее. Также дайверы находили на дне реки пушечные ядра, при помощи которых в XVIII веке русские поселения оборонялись от многочисленных набегов башкир.