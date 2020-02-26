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Все муниципалитеты Свердловской области издадут книги памяти о ветеранах и тружениках тыла

Всего планируется выпустить 94 тома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Все города и районы Свердловской области выпустят по одному тому "Книги памяти" о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Всего будет издано 94 тома, сообщил в среду журналистам вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

"Муниципалитеты создают "Книги памяти". Когда этот проект закончится, должно быть 94 таких тома, которые будут полностью представлять всю Свердловскую область. Там будут фотографии, информация о судьбах людей, прошедших войну, работавших в тылу. Прочитав это, люди смогу узнать реальную правду о войне", - сказал он.

По его словам, власти уделят особое внимание данному проекту, так как раньше муниципалитеты разрозненно собирали информацию о ветеранах и тружениках тыла. Создание книги позволит систематизировать знания.

Бидонько добавил, что книгой занимается инициативная группа. Данные о ветеранах и тружениках тыла собираются в архивах, городских администрациях, часть данных берется из семейных архивов. Работа по изданию 94 томов растянется на несколько лет. "Я думаю, что на это потребуется два-три года, но в итоге мы должны будем получить качественный исторический продукт", - сказал он.

Теги
РоссияСвердловская область
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