Органист из Италии впервые исполнит произведения Баха на уральском фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане (Италия) Лоренцо Гьельми впервые выступит в Свердловской филармонии с произведениями известного немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха на десятом международном фестивале Bach-fest в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 1 по 31 марта, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии в среду.

"Впервые Екатеринбург посетит главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми - один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и один из самых почитаемых мэтров европейского органного искусства. Его сольная программа - музыкальное приношение Баху в день рождения композитора, который не только является центральным концертом фестиваля, но и каждый год превращается в большой музыкальный праздник для всех поклонников баховской музыки", - сообщили в филармонии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе филармонии, на сольном концерте, посвященном Баху, Лоренцо Гьельми исполнит "Прелюдия и фуга ля минор", "Ария с вариациями в итальянском стиле", "Концерт ре минор по Антонио Вивальди, BWV 596" и другие.

Международный Баховский фестиваль Bach-fest пройдет в Екатеринбурге с 1 по 31 марта в десятый раз. Он приурочен к 21 марта - дню рождения Баха. В прошлом году в фестивале приняли участие три оркестра, два хора, ансамбль старинной музыки.

Лоренцо Гьельми - итальянский органист, клавесинист, дирижер, педагог, исследователь старинной музыки. Родился в Милане в 1952 году, с 1991 года служит главным органистом Базилики Сан Симпличиано в Милане. В 1992-1994 годах исполнил в этом соборе все органные сочинения Баха, заслужив репутацию одного из самых авторитетных интерпретаторов музыки немецкого композитора. Он является автором научных трудов, посвященных искусству органостроения XVIXVII веков, интерпретации произведений И. С. Баха, творчеству старшего современника Баха северонемецкого композитора Николауса Брунса.