Органист из Италии впервые исполнит произведения Баха на уральском фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане (Италия) Лоренцо Гьельми впервые выступит в Свердловской филармонии с произведениями известного немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха на десятом международном фестивале Bach-fest в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 1 по 31 марта, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии в среду.
"Впервые Екатеринбург посетит главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми - один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и один из самых почитаемых мэтров европейского органного искусства. Его сольная программа - музыкальное приношение Баху в день рождения композитора, который не только является центральным концертом фестиваля, но и каждый год превращается в большой музыкальный праздник для всех поклонников баховской музыки", - сообщили в филармонии.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе филармонии, на сольном концерте, посвященном Баху, Лоренцо Гьельми исполнит "Прелюдия и фуга ля минор", "Ария с вариациями в итальянском стиле", "Концерт ре минор по Антонио Вивальди, BWV 596" и другие.
Международный Баховский фестиваль Bach-fest пройдет в Екатеринбурге с 1 по 31 марта в десятый раз. Он приурочен к 21 марта - дню рождения Баха. В прошлом году в фестивале приняли участие три оркестра, два хора, ансамбль старинной музыки.
Лоренцо Гьельми - итальянский органист, клавесинист, дирижер, педагог, исследователь старинной музыки. Родился в Милане в 1952 году, с 1991 года служит главным органистом Базилики Сан Симпличиано в Милане. В 1992-1994 годах исполнил в этом соборе все органные сочинения Баха, заслужив репутацию одного из самых авторитетных интерпретаторов музыки немецкого композитора. Он является автором научных трудов, посвященных искусству органостроения XVIXVII веков, интерпретации произведений И. С. Баха, творчеству старшего современника Баха северонемецкого композитора Николауса Брунса.