В МЧС назвали вероятную причину пожара в школе-интернате на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. ГУ МЧС по Свердловской области назвало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ наиболее вероятной причиной пожара в школе-интернате в селе Бутка Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главка.

Пожар на площади 30 кв. м. произошел в школе-интернате в селе Бутка ночью 26 февраля. Из здания эвакуировали 31 человека, в том числе 29 детей, никто не пострадал. Огнем повреждена кровля и чердачное перекрытие двухэтажного здания.

"Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на данный момент является нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эксперты испытательной пожарной лаборатории проведут пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой будет установлена окончательная причина пожара и степень ответственности виновных лиц.