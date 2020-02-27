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Жителя Кургана осудили за публикацию экстремистских материалов и переделку оружия

Екатеринбургский окружной военный суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Военный суд приговорил жителя Курганской области к 9 годам лишения свободы за публикацию на своих страницах в социальных сетях экстремистских материалов и незаконное хранение и изготовление огнестрельного оружия. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Екатеринбургский окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Курганской области за совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 205.2, части 1 статьи 222, части 1 статьи 223 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия). <...> С учетом рецидива (обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью) суд <...> приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный неоднократно публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы. "Текстовые файлы и видео содержали призывы к идеологии насилия, создающего опасность гибели или иных тяжких последствий в отношении представителей федеральных органов государственной власти, правительства Курганской области, а также прекращения политической деятельности ряда госслужащих из мести. Мужчина не только призывал к совершению преступлений: свой пневматический пистолет он переделал под боевой, при этом провел его испытание, произведя отдельные выстрелы из нестандартного короткоствольного оружия", - подчеркнули в пресс-службе.

Подсудимый не признал вину и не оказывал помощь следствию.

Теги
РоссияКурганская область
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