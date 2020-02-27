Войска ЦВО в День Победы проведут минипарады для маломобильных ветеранов округа

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие гарнизонов Центрального военного округа 9 мая проведут минипарады под окнами домов, где проживают ветераны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить торжественные мероприятия в своих городах, сообщил журналистам после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр" командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Во всех крупных военных гарнизонах, таких как Екатеринбургский, Самарский, Новосибирский, Тоцкий, Рощинский, Юргинский, Алейский, Кызыльский, пройдут такие минипарады для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые по объективным причинам не могут посетить парад. Поэтому парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые действительно ковали победу, это наш безусловно святой долг", - сказал Лапин.

Командующий уточнил, что под окнами ветеранов пройдут совместные парадные расчеты военнослужащих, участвовавших в парадах Победы и торжественных прохождениях войск на центральных площадях городов, юнармейцев, кадетов и суворовцев.

"Минипарады состоятся 9 мая сразу после основного парада", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 9 мая на территории округа состоятся три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.