Определился первый резидент ТОР "Лесной" Росатома на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "Гефест" стала первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на территории города Лесной (Свердловская область), сообщил в четверг департамент информационной политики региона.

"Соглашение о сотрудничестве, подтверждающее новый статус компании, было подписано в рамках открытия IV форума городов атомной отрасли в Москве между предприятием и управляющей компанией АО "Атом-ТОР", которая ведет реестр резидентов", - говорится в сообщении департамента.

В департаменте уточнили, что "Гефест" планирует организовать производство стройматериалов, минимальный объем инвестиций резидента в территорию составит более 15 миллионов рублей.

Город Лесной - один из закрытых городов (ЗАТО) Росатома, здесь расположен один из крупнейших в мире производителей изотопов - комбинат "Электрохимприбор". Город получил статус ТОР в 2019 году. Инвестиции потенциальных резидентов оцениваются в четыре миллиарда рублей, а количество новых рабочих мест - более тысячи.

Акционерное общество "Атом-ТОР" - управляющая компания ТОР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, в которых расположены объекты госкорпорации "Росатом". АО "Атом-ТОР" управляет восемью территориями опережающего социально-экономического развития: "Железногорск" (Красноярский край), "Заречный" (Пензенская область), "Лесной" и "Новоуральск" (Свердловская область), "Озерск" и "Снежинск" (Челябинская область), "Саров" (Нижегородская область), "Северск" (Томская область).

Активная работа по созданию ТОР в городах атомной промышленности ведется госкорпорацией "Росатом" совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями с 2014 года. Создание таких территорий было начато по поручению президента РФ. Статус ТОР создает условия для появления новых предприятий и рабочих мест, а также притока инвестиций.