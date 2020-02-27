"Ямал" будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в мае

ТАСС, 27 февраля. Перелеты на вертолетах и самолетах авиакомпании "Ямал" в майские праздники будут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг.

"В майские праздники совершить перелет на самолетах и вертолетах ямальских авиалиний ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно. Также правом бесплатного проезда может воспользоваться один сопровождающий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ветераны смогут совершить бесплатный перелет на самолете "Ямала" с 1 по 13 мая по всем регулярным межмуниципальным и межрегиональным рейсам. "Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, приравненные к ним", - уточнили в правительстве.

Кроме того, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогут совершать перелеты по регулярным вертолетным маршрутам АК "Ямал".