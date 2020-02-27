20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ямал" будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны в мае

Правом бесплатного перелета рейсом авиакомпании с 1 по 13 мая сможет воспользоваться также один сопровождающий

ТАСС, 27 февраля. Перелеты на вертолетах и самолетах авиакомпании "Ямал" в майские праздники будут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг.

"В майские праздники совершить перелет на самолетах и вертолетах ямальских авиалиний ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно. Также правом бесплатного проезда может воспользоваться один сопровождающий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ветераны смогут совершить бесплатный перелет на самолете "Ямала" с 1 по 13 мая по всем регулярным межмуниципальным и межрегиональным рейсам. "Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, приравненные к ним", - уточнили в правительстве.

Кроме того, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогут совершать перелеты по регулярным вертолетным маршрутам АК "Ямал".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Челябинские депутаты приняли отставку омбудсмена Шарпилова
Он проработал на этой должности менее четырех месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС