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Челябинские депутаты приняли отставку омбудсмена Шарпилова

Он проработал на этой должности менее четырех месяцев

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Антона Шарпилова, который ушел по собственному желанию, проработав на этой должности менее четырех месяцев. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе Заксобрания.

18 февраля сообщалось, что Шарпилов подал заявление об отставке, так как хочет прекратить волну публикаций о его судебных спорах с бывшей женой, с которой развелся еще до назначения на должность.

"Депутаты приняли отставку Шарпилова", - сказала собеседница агентства.

Шарпилов был утвержден в должности уполномоченного по правам человека в Челябинской области 26 ноября 2019 года. Занимает ряд общественных должностей.

Теги
РоссияЧелябинская область
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