ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Первую православную школу приемных родителей планируют создать в Свердловской области. Психологи и священнослужители помогут семьям, взявшим на опеку и попечительство детей, сообщила в четверг в уральском региональном центре ТАСС руководитель Центра защиты семьи "Колыбель" Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Попова.

"У нас очень востребована сейчас школа приемных родителей, мы хотим ее организовать. К сожалению, в том конкурсе [Фонда президентских грантов], который прошел, мы немного не добрали баллов. Но в любом случае мы этот проект будем реализовывать, потому что школ приемных родителей сейчас очень много, но для православных людей (и особенно там, где участвуют священники в этой работе) есть только центр в Санкт-Петербурге и Марфо-Мариинская обитель [в Москве]", - сказала она.

Попова отметила, что для работы с семьями будут привлекаться психологи центра и священнослужители, которые имеют опыт пасторской работы, а также опыт работы с приемными детьми. Она уточнила ТАСС, что школу планируют организовать на базе социального отдела Екатеринбургской епархии.

По словам Поповой, в создании школы будут помогать церковь, социальный отдел епархии, благодетели, объем необходимых средств она не уточнила.

Ранее центр также реализовывал проект по работе с находящимися в кризисной ситуации семьями "Сохрани семью", поддержанный Фондом президентских грантов. "Мы работали с ЗАГСами и накопили очень интересный опыт. Самое главное здесь - это восстановление утраченного диалога между супругами", - пояснила Попова.