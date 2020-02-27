20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первую православную школу приемных родителей планируют создать в Свердловской области

Для работы с семьями будут привлекать психологов центра и священнослужителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Первую православную школу приемных родителей планируют создать в Свердловской области. Психологи и священнослужители помогут семьям, взявшим на опеку и попечительство детей, сообщила в четверг в уральском региональном центре ТАСС руководитель Центра защиты семьи "Колыбель" Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Попова.

"У нас очень востребована сейчас школа приемных родителей, мы хотим ее организовать. К сожалению, в том конкурсе [Фонда президентских грантов], который прошел, мы немного не добрали баллов. Но в любом случае мы этот проект будем реализовывать, потому что школ приемных родителей сейчас очень много, но для православных людей (и особенно там, где участвуют священники в этой работе) есть только центр в Санкт-Петербурге и Марфо-Мариинская обитель [в Москве]", - сказала она.

Попова отметила, что для работы с семьями будут привлекаться психологи центра и священнослужители, которые имеют опыт пасторской работы, а также опыт работы с приемными детьми. Она уточнила ТАСС, что школу планируют организовать на базе социального отдела Екатеринбургской епархии.

По словам Поповой, в создании школы будут помогать церковь, социальный отдел епархии, благодетели, объем необходимых средств она не уточнила.

Ранее центр также реализовывал проект по работе с находящимися в кризисной ситуации семьями "Сохрани семью", поддержанный Фондом президентских грантов. "Мы работали с ЗАГСами и накопили очень интересный опыт. Самое главное здесь - это восстановление утраченного диалога между супругами", - пояснила Попова.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Объем гособоронзаказа на уральских предприятиях ОПК в 2020 году вырос на 20%
Доля заказов, исполненных предприятиями с нарушением сроков, составила в среднем около 20% от суммы размещения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС