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В Югре запретили продажу бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

Депутаты Думы округа приняли соответствующие поправки в законы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли ряд поправок в законы, запрещающих продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"На территории Югры устанавливается запрет на оборот, пересылку, изготовление, учет, переработку, хранение, перевозку, пересылку, реализацию, продажу, отпуск, ввоз, вывоз, приобретение и использование бестабачной никотиносодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Необходимость поправок отмечается тем, что среди жителей автономного округа, в том числе и несовершеннолетних, все большую популярность приобретает употребление бестабачной никотиносодержащей продукции.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин, неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности никотиносодержащих смесей среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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