20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем гособоронзаказа на уральских предприятиях ОПК в 2020 году вырос на 20%

Доля заказов, исполненных предприятиями с нарушением сроков, составила в среднем около 20% от суммы размещения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Объем государственного оборонного заказа, размещенного на предприятиях ОПК Уральского федерального округа в 2020 году, вырос на 20% в сравнении с годом ранее. Об этом сообщил в четверг помощник полпреда Максим Федосеев.

"В 2019 году объем гособоронзаказа на предприятиях Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей увеличился на 13%, в 2020-м - еще на 20%", - сказал он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Федосеев при этом уточнил, что доля заказов, исполненных предприятиями ОПК с нарушением сроков, по УФО составила в среднем около 20% от суммы размещения.

"Основные причины, как и в прошлые годы, - это нарушение контрагентами сроков поставки запасных частей и комплектующих, поздняя постановка изделий на испытания, сложности оформления документов, связанных с банковским сопровождением", - указал он.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Первую православную школу приемных родителей планируют создать в Свердловской области
Для работы с семьями будут привлекать психологов центра и священнослужителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС