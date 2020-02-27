Объем гособоронзаказа на уральских предприятиях ОПК в 2020 году вырос на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Объем государственного оборонного заказа, размещенного на предприятиях ОПК Уральского федерального округа в 2020 году, вырос на 20% в сравнении с годом ранее. Об этом сообщил в четверг помощник полпреда Максим Федосеев.

"В 2019 году объем гособоронзаказа на предприятиях Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей увеличился на 13%, в 2020-м - еще на 20%", - сказал он на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Федосеев при этом уточнил, что доля заказов, исполненных предприятиями ОПК с нарушением сроков, по УФО составила в среднем около 20% от суммы размещения.

"Основные причины, как и в прошлые годы, - это нарушение контрагентами сроков поставки запасных частей и комплектующих, поздняя постановка изделий на испытания, сложности оформления документов, связанных с банковским сопровождением", - указал он.