В Курганской области возобновили ограниченные из-за гололеда пассажирские перевозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ограниченные из-за гололеда пассажирские перевозки на трассах Курганской области возобновлены. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Движение автобусов на дорогах Зауралья возобновлено. Снимается ограничение на движение транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки", - говорится в сообщении. Погодные условия, из-за которых было введено ограничение, улучшились, отмечается в сообщении.

Со среды пассажирские перевозки были запрещены на дорогах федерального и регионального значения Курган - Челябинск, Курган - Тюмень, Курган - Петухово, Курган - Половинное, Курган - Куртамыш - Целинное. Гололед и снежный накат на этих дорогах несли угрозу жизни и здоровью пассажиров.