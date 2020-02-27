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В Курганской области возобновили ограниченные из-за гололеда пассажирские перевозки

Со среды они были запрещены на нескольких дорогах федерального и регионального значения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Ограниченные из-за гололеда пассажирские перевозки на трассах Курганской области возобновлены. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Движение автобусов на дорогах Зауралья возобновлено. Снимается ограничение на движение транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки", - говорится в сообщении. Погодные условия, из-за которых было введено ограничение, улучшились, отмечается в сообщении.

Со среды пассажирские перевозки были запрещены на дорогах федерального и регионального значения Курган - Челябинск, Курган - Тюмень, Курган - Петухово, Курган - Половинное, Курган - Куртамыш - Целинное. Гололед и снежный накат на этих дорогах несли угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Теги
РоссияКурганская область
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