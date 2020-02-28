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Самолет авиакомпании "Ямал" вернулся в аэропорт Тюмени по техническим причинам

Он должен был выполнить рейс в Салехард

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший рейс из Тюмени в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), вернулся в аэропорт Рощино по техническим причинами. Об этом в ТАСС сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта в пятницу.

"Да, такое действительно было [самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам]. Возврат воздушного судна был не по вине аэропорта", - сказали в пресс-службе, отметив, что первый раз самолет вылетел из Тюмени в Салехард в 07:04 (05:04 мск). 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе перевозчика, причиной возврата стал сбой аэронавигационного оборудования. Рейс будет выполнен на резервном судне.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находился 81 пассажир, из них один ребенок. "Посадка самолета прошла в штатном режиме. Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей", - уточнили в ведомстве.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России и другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
РоссияТюменская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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