Полиция изъяла в Югре более 900 литров контрафактного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 900 литров алкоголя, который в своей квартире продавала без лицензии жительница поселка Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В отношении женщины возбуждено дело о незаконной продаже алкогольной продукции. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

"В поселке Федоровский жительница 1952 года рождения осуществляла в своей квартире продажу спирта, не имея лицензии. Нарушительница пояснила, что занималась реализацией алкоголя ради повышения своего материального положения. Клиентскую базу она наработала через знакомых, которые рассказывали своим знакомым о возможности приобрести алкоголь по более низкой стоимости, чем в магазинах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из квартиры женщины полицейские изъяли более 900 литров алкоголя. Уточняется, что женщина в прошлом году уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда судом ей было назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Сейчас за повторное нарушение в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ ("Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.