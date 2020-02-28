Прокуратура нашла нарушения в больнице Златоуста, откуда 327 раз пытались вызвать врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области выявила нарушения закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части сроков оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи после проверки информации о том, что жители Златоуста смогли лишь с 327-й попытки вызвать врача для своей двухлетней дочери. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.

"Установлено, что в нарушение федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год специалистами детской больницы Златоуста нарушены сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи. Прокуратурой Златоуста внесено соответствующее представление в адрес городской больницы. Проверка была проведена по поручению прокурора области", - сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Игорь Рязанов.

Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Златоуста безуспешно пыталась вызвать врача к дочери, у которой температура поднялась до 39 градусов, сделав более 300 звонков для вызова врача.

Пресс-служба областного Минздрава сообщила журналистам, что, по словам главного врача городской детской больницы Златоуста Натальи Ахтарьяновой, скорее всего, речь идет о детской поликлинике на улице Полетаева, где 8 февраля с 8:00 до 14:00 на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра, которым помогала медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов. 10 февраля в поликлинике к работе по приему вызовов, кроме 11 штатных участковых врачей, привлекались дополнительные врачи-педиатры.