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Глава СК поручил провести проверку осквернения места убийства подростка в Челябинске

По сообщению местных СМИ, сторонники движения АУЕ на месте гибели 17-летнего юноши, вставшего на защиту девушки, уничтожили траурный венок, растоптали цветы и повесили табличку с угрозами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения сторонниками движения АУЕ места гибели заступившегося за девушку подростка в Челябинске. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Средства массовой информации опубликовали статью о том, что в Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели 17-летнего подростка, вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом. Они уничтожили траурный венок, растоптали цветы и повесили табличку с угрозами. Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - сообщила Петренко.

Ранее Бастрыкин поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь, а также содействие в организации похорон.

Вечером 22 февраля в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько нетрезвых мужчин. Между ними завязалась драка, в ходе которой 27-летний мужчина ударил ножом одного из подростков. 17-летний юноша получил удар в область сердца, от которого скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство"). Подозреваемый был задержан по горячим следам, решается вопрос о его аресте.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЧелябинская область
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