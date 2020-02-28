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Покрас Лампас отреставрирует свой арт-объект в Екатеринбурге

В 2013 году на фестивале уличного искусства Stenograffia художник разрисовал арку возле кинотеатра "Салют"
Покрас Лампас Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Покрас Лампас
© Донат Сорокин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас планирует реставрировать в Екатеринбурге свой арт-объект у кинотеатра "Салют", сообщил в пятницу ТАСС руководитель фестиваля уличного искусства и граффити Stenograffia, президент одноименного фонда Константин Рахманов.

"Он обязательно должен вернуться, чтобы арку отреставрировать, потому что в прошлом году он просто не успел", - сказал Рахманов.

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Покрас Лампас в 2013 году на фестивале уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге разрисовал арку возле кинотеатра "Салют". Он изобразил на ее стенах более тысячи символов цвета Tiffany. Арка стала одним из главных арт-объектов города.

В июле 2019 года также в рамках фестиваля Stenograffia Покрас Лампас расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы города начали закрашивать граффити, была повреждена примерно десятая часть работы. В октябре художник вернулся в Екатеринбург и отреставрировал граффити.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков - прим. ТАСС) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.

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