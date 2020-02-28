Челябинские власти вдвое увеличили объем средств на газификацию

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области увеличили в два раза объем средств, выделяемых из бюджета на газификацию. В ближайшие три года на эту цель будет направлено более 3 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор Алексей Текслер на совещании с министром энергетики Александром Новаком.

Новак в пятницу находится в Челябинске с рабочей поездкой, с его участием состоялось совещание на тему "Развитие газификации в Челябинской области".

"На сегодня с привлечением средств граждан в области разработаны проекты по строительству более 1 тыс. км внутрипоселковых газовых сетей для подключения более 25 тыс. домовладений. Мною принято решение, что уже в ближайшие три года, начиная с текущего года, мы реализуем в регионе все проекты, которые имеют положительные заключения экспертизы, а также начнем реализацию новых проектов. Для реализации этой задачи мы в два раза увеличили объем финансирования средств, которые мы из областного бюджета направляем на газификацию. В целом в ближайшие три года мы на эту цель направим более 3 млрд рублей", - сказал губернатор.

По словам Текслера, в этом году газификация в регионе затронет 31 муниципалитет, будет построено 400 км сетей в 51 поселении. Это даст возможность подключить к сетевому газоснабжению около 10 тыс. домовладений, улучшить социально-бытовые условия порядка 30 тыс. человек. Впервые газ получат шесть населенных пунктов на территории четырех муниципалитетов.