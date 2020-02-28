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Свердловские победители конкурса для малых городов получат около 250 млн рублей от региона

Таким образом, всего для реализации проектов им выделят порядка 500 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд трем муниципалитетам Свердловской области - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет удвоен за счет средств региона. Таким образом, всего они получат порядка 500 млн рублей на реализацию своих идей, сообщил в пятницу ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов.

Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. В этом году победителями конкурса в Свердловской области стали Сысерть, Новоуральск и Заречный, они получили грант общей суммой около 250 млн рублей.

"По всем трем победителям по поручению губернатора будут выделены дополнительные средства, чтобы весь объект был завершен. Я думаю, что такой же объем средств [как и в рамках конкурса] будет выделен из областного бюджета. Думаю, что в сумме не менее 250 млн рублей пойдет на три муниципалитета из областного бюджета", - сказал министр на Форуме развития малых городов и исторических поселений в Тюмени.

О проектах

Новоуральск, Сысерть и Заречный - малые города Свердловской области. Всего в сумме там проживает порядка 130 тыс. человек. Как пояснили в региональном департаменте информационной политики, Заречный заявился на конкурс с проектом благоустройства Таховского бульвара, который был построен в начале 1970-х годов. Преобразование станет важным шагом к формированию комфортной городской среды, основным каркасом территории станут пешеходные маршруты, на которые будут "нанизываться" разные функциональные зоны: детские, спортивные, событийные и зоны спокойного отдыха. Всего город получил грант на сумму 70 млн рублей.

В Сысерти будет проведена реконструкция исторического центра города, на эти цели город получил грант 70 млн рублей, а проект Новоуральска предполагает реконструкцию бульвара Академика Кикоина. "Общая площадь благоустройства превысит 31 тыс. кв. м. С учетом пожеланий и запросов жителей здесь появятся цветники, амфитеатр, оснащенные навесами зоны отдыха, интерактивные арт-объекты с физическими экспериментами, тематические игровые площадки, памп-трек, воркаут, велодорожка, будут оборудованы выставочные стенды, установлена уютная уличная мебель и многое другое", - уточнили в департаменте, добавив, что на реализацию проекта город получил грант в размере 90 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в департаменте информационной политики, проекты будут реализованы до 2021 году.

О конкурсе

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения. За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
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