В УрФУ разрабатывают технологию, сокращающую содержание дорогих металлов в магнитах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Новая технология с частичным замещением дорогих металлов на доступное железо в постоянных магнитах, которые используются в генераторах и электродвигателях, позволит снизить их себестоимость. Свойства самих магнитов при этом не должны ухудшиться, сообщил в понедельник ТАСС руководитель проекта, доцент кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Волегов, который вместе с коллегами занимается фундаментальными вопросами разработки технологии.

"Мы занимаемся исследованием возможности использовать достоинства двух магнитных фаз в композиционных материалах. Если эти магнитные фазовые зерна имеют размеры несколько нанометров, и удается достичь перемагничивания фаз в одинаковых магнитных полях, получается неплохой материал для постоянного магнита. В качестве одной из фаз мы используем соединение Nd2Fe14B (соединение редкоземельного неодима, бора и железа - прим. ТАСС), а другой - железо, которое в достатке у нас на планете, и, что очень важно, стоит недорого. Создание композита позволит уменьшить содержание редкоземельного металла и при этом уменьшить себестоимость самого магнита", - сказал Волегов.

В ходе работы, по словам ученого, выявился "ряд предсказуемых проблем". При сокращении количества редкоземельного металла за счет добавления железа у материала улучшаются одни свойства, но ухудшаются другие.

"Можно увеличить остаточную намагниченность, но при этом уменьшить коэрцитивную силу - величину, характеризующую поле, в котором магнит размагнитится. Материалы с такими свойствами могут применяться, например, в смартфонах, но в электродвигатели, которые во время работы нагреваются и в которых магниты оказываются в заметных размагничивающих полях, низкокоэрцитивные магниты ставить плохо", - пояснил собеседник агентства.

На это исследование ученые получили трехмиллионный грант от Российского фонда фундаментальных исследований. "Около шестой части средств были потрачены на покупку синхронного детектора - это электронное устройство, которое помогает в большом уровне шума выделять небольшой полезный сигнал. Мы его используем в составе установки для прецизионного измерения магнитных свойств, синтезируемых образцов", - отметил собеседник агентства.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра мирового уровня для реализации задач нацпроекта "Наука".