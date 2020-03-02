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Запланированный на апрель концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге перенесли на конец года

Организаторы концерта объяснили перенос "проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталье Орейро и ее команде"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Концерт уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро, запланированный в Екатеринбурге на 6 апреля, переносится на конец года. Об этом сообщили организаторы концерта в официальной группе предстоящего концерта во "ВКонтакте" в понедельник.

"В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталье Орейро и ее команде, концерты тура Наталии Орейро "20 лет вместе", запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся. В ближайшее время мы сообщим о новых датах. Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь/декабрь 2020)", - говорится в сообщении.

Российским зрителями Наталья Орейро известна как звезда сериалов "Дикий ангел", "Ты - моя жизнь" и "В ритме танго". Последние несколько лет она живет в Аргентине.

Теги
РоссияСвердловская область
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