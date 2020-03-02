"Уральские авиалинии" сократили количество чартеров в Италию из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сократила количество чартерных рейсов по итальянским направлениям в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в понедельник.

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Роспотребнадзор 29 февраля порекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса. Ростуризм 27 февраля рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах.

"В связи с запретом продажи туров туроператоры оптимизировали свои программы, а мы, соответственно, сократили количество чартерных рейсов в Италию", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что регулярная полетная программа пока сохраняется. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте перевозчика, "Уральские авиалинии" совершают полеты в итальянские города Рим, Милан, Венеция и Римини.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров, на 7% больше показателя 2018 года.