Выздоровевшая после коронавируса китайская студентка приступила к обучению в Тюмени

ТАСС, 2 марта. Китайская студентка Тюменского индустриального университета, которая выздоровела после коронавируса, приступила к обучению. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

31 января у китайской студентки в Тюмени был выявлен коронавирус нового типа. Вместе с ней были госпитализированы в Тюмени еще четыре студента из КНР, которые контактировали с заболевшей. Студентка 11 февраля была выписана после полного выздоровления, у тех, кто с ней контактировал, не был выявлен вирус. В пресс-службе вуза пояснили, что они вернутся к обучению 2 марта.

"Для тех, кто до сих пор находится в Китае, вышел приказ о продлении каникул до 1 апреля. Все они продолжают заниматься дистанционно. Ребята, которые в Тюмени, сегодня приступили к учебе", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС о начале образовательного процесса для студентки, выздоровевшей после коронавируса, а также других летевших с ней студентов из КНР.