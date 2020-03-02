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В Югре разработали мобильное приложение для мотивации чиновников

За эффективную работу госслужащим станут начислять внутреннюю валюту "Диткоины", которые потом можно будет потратить на бесплатный кофе или обед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Мобильное приложение для повышения мотивации чиновников разработали в Ханты-Мансийском автономном округе, госслужащие за эффективную работу будут получать внутреннюю валюту "Диткоины", которая даст право, например, на бесплатный кофе или обед, сообщил в понедельник ТАСС глава департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

"Сотрудники Югорского научно-исследовательского института информационных технологий (Юнииит), подведомственного депинформтехнологий ХМАО, разработали мобильное приложение, в котором можно копить "Диткоины" за эффективную работу. В Югре таких приложений нет. Мы анализировали по России, но не нашли подобную реализацию идеи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Диткоины", в частности, можно получить за участие в мероприятиях, освещаемых СМИ, творческий подход к работе, новые успешные проекты, работу в выходные и использование личного автомобиля в рабочих целях.

"Человек тратит свое время на пользу департаменту, несет затраты на бензин, и их ему надо как-то компенсировать, поэтому лучших сотрудников, набравших больше всего "Диткоинов", я буду угощать кофе или обедом за свой счет. В приложении, например, есть награда "Лучший сотрудник месяца". Есть и смешные награды "Кто быстрее всех двигается", "Чаще ездит в командировки", - сказал Ципорин.

Он уточнил, что сейчас новым проектом охвачено около 150 человек. Глава департамента добавил, что в перспективе планируется монетизировать приложение. "Такая возможность обсуждается. На базе Юнииита можно его монетизировать, предлагая бизнес-компаниям", - сказал он.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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