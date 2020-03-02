Прошедшая зима стала самой теплой в истории Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Прошедшая зима стала самой теплой в Екатеринбурге. Средняя температура превысила рекорд 1982-1983 годов почти на 2 градуса, сообщило в понедельник Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Прошедшая зима оказалась самой теплой в истории метеорологических наблюдений. В Екатеринбурге средняя температура периода декабрь-февраль составила всего минус 6,3 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы и на 1,8 градуса теплее прежних рекордно теплых зим 1982-1983 и 2003-2004 годов - когда средняя температура составила минус 8,1 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество осадков, выпавших зимой, составило 116% нормы, а число дней с плюсовыми значениями температуры - 9-11 при норме в 1-2 дня.

Теплая зима на Урале

Как сообщили ТАСС в гидрометцентре по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), прошедшая зима была аномально теплой. "Нельзя сказать, что прошедшая зима была самой теплой за весь период метеонаблюдений (около 80 лет), но она была аномально теплой, было побито несколько температурных рекордов. Например, в Ханты-Мансийске в феврале 2020 года было перекрыто два абсолютных максимума за весь период наблюдений (температура достигала плюс 4 градусов), предыдущие максимумы были зафиксированы в 1946 и в 1960 годах, 19 и 20 февраля соответственно. Кроме того, каждый месяц был выше нормы на несколько градусов. Так, декабрь был выше нормы на 3-6 градусов, январь - на 6-10 градусов, февраль - на 7-11 градусов", - сказал собеседник агентства.

В феврале в Кургане оказался превышен суточный максимум температуры воздуха, прежний рекорд отмечали в 1976 году. "В Кургане был превышен суточный максимум. 19 февраля - плюс 3,9. До этого рекорд был минус 1 градус в 1976 году", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В пресс-службе расположенного в Челябинской области национального парка "Таганай" сообщили ТАСС, что в последних числах февраля на Черной скале зацвела верба. "Обычно почки на этом дереве начинают набухать не раньше середины марта. Но, похоже, оттепели середины февраля сбили вербе календарь. Правда, в датах ошиблось лишь одно дерево, растущее на солнцепеке", - сказали в пресс-службе.

По словам начальника управления по развитию растениеводства Минсельхоза Челябинской области Юрия Засыпкина, в этом году снег на полях региона тает рано. "Обычно в поле выезжают в конце апреля - начале мая. Возможно, в этом году выезд на закрытие влаги сместится к середине апреля, а в южных районах Челябинской области даже чуть пораньше. Желательно, в третьей декаде апреля - первой декаде мая провести основные работы", - отметил собеседник агентства.

Похолодание весной

По данным Уральского гидрометцентра, в первую неделю марта в Екатеринбурге ожидается кратковременное похолодание. "В первой половине этой недели погода существенно не изменится, во второй ее половине вероятно кратковременное понижение температуры, оттепель прекратится, 5-6 марта ночью подморозит до минус 8-15 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Значительных осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

По данным Курганского гидрометцентра, 4 и 5 марта в регионе возможен небольшой и умеренный снег. Температура воздуха опустится на 11 градусов ниже нуля. В Челябинской области 3 марта, по данным регионального управления МЧС, ожидается небольшой снег, а температура воздуха ночью понизится до минус 13 градусов.

В Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области также ожидаются осадки в виде снега и понижение температуры, сообщили в региональных управлениях МЧС.