Суд в Челябинске оставил в силе штраф экс-чиновнице по делу о хищении 33 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда во вторник оставила в силе штраф в 40 тыс. рублей, назначенный бывшему директору агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольге Алейниковой, действия которой привели к хищению свыше 33 млн рублей, выделенных из бюджета области на XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана с участием глав государств. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

По данным следствия, более 33 млн рублей на организацию и проведение форума похитили в 2017 году депутат совета депутатов Центрального района Челябинска Михаил Смирнов совместно с первым заместителем министра экономического развития региона Антоном Бахаевым. Хищение стало возможным благодаря действиям Алейниковой, в отношении которой позже возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

"Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ольги Алейниковой, оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 28 октября 2019 года, которым уголовное дело в отношении подсудимой прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска сообщалось, что суд назначил на 18 марта рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Бахаева и Смирнова.