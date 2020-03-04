Резидентами первой ОЭЗ в Югре планируют стать семь IT-компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа начали формировать пул потенциальных резидентов первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Нягань. В него вошли семь компаний в сфере IT-технологий, сообщил в среду ТАСС заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис в кулуарах форума "Большой открытый диалог", проходящем в Екатеринбурге при информационной поддержке ТАСС.

Губернатор Югры Наталья Комарова 16 января 2020 года в кулуарах Гайдаровского форума в Москве сообщила ТАСС, что власти региона готовят заявку в Минэкономразвития на создание в Нягани первой в регионе ОЭЗ. Ожидается, что ее резидентами станут IT-компании, предприятия в сфере лесопереработки, газопереработки и химической промышленности, их количество ранее не озвучивалось.

"У нас есть пул потенциальных резидентов. Это семь предприятий в сфере IT. Отмечу, что один из планируемых резидентов намерен заняться хранением и передачей больших данных, на это есть запросы и у муниципальных, региональных и федеральных органов власти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Нягани имеются предпосылки создания IT-кластера, поскольку рядом с площадкой ОЭЗ располагается Няганская ГРЭС. "Там есть правильные и стандартные условия подключения большой мощности энергетики", - уточнил он.

Милькис добавил, что документы на создание ОЭЗ в Нягани планируется подать в Минэкономразвития до конца 2020 года. При этом подготовка инфраструктуры не займет много времени, поскольку выбранный земельный участок позволит компаниям сразу приступить к работе, отметил замглавы региона.

Об ОЭЗ в Нягани

В департаменте промышленности региона ТАСС ранее уточняли, что создание первой ОЭЗ позволит привлечь инвестиции в размере 17 млрд рублей, реализовать в регионе не менее 22 новых промышленных проектов и сформировать более 1,5 тыс. рабочих мест до 2028 года. Площадь особой экономической зоны составит 287 га с возможностью последующего увеличения территории до 1,83 тыс. га.

Нягань была выбрана исходя из требований федерального закона, по которому создаваемые ОЭЗ должны обладать выгодным экономико-географическим положением, развитой дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой, наличием ресурсной базы и кадровым потенциалом.

Город находится на западе Югры, через него проходит железнодорожный путь Серов - Ивдель - Приобье Свердловской железной дороги. Автомобильной дорогой муниципалитет связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью в южном направлении, с городами Серов и Екатеринбург - в юго-западном направлении, с поселком Приобье - в северном направлении. В Нягани проживает чуть более 58 тыс. человек.

По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время в России функционирует 25 ОЭЗ (девять промышленно-производственных, шесть технико- внедренческих, девять туристско-рекреационных и одна портовая), в том числе одна в Уральском федеральном округе ("Титановая долина" в Свердловской области). В данных ОЭЗ зарегистрированы более 650 резидентов, среди которых более ста компаний с участием иностранного капитала из 35 стран мира.

О форуме

Форум "Большой открытый диалог", направленный на обсуждение и решение актуальных вопросов предпринимательства, проходит в Екатеринбурге 3-4 марта. Всего зарегистрировано около 700 участников.

Особенностью "Большого открытого диалога" является его интерактивная часть. В первый день форума предприниматели смогут лично задать и обсудить свои вопросы с профильными руководителями. Наиболее острые проблемы будут взяты органами власти в дальнейшую проработку.

"Большой открытый диалог" - публичная дискуссия между профильными руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями. Форум является лучшей коммуникационной практикой по улучшению бизнес-климата согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата субъектов РФ, проводимому Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми ассоциациями. Впервые он прошел 19 ноября 2019 года в Екатеринбурге.